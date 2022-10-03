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Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа на «Северном потоке - 2» возобновилась

Анна Касаткина
16:21 03.10.2022
Согласно прогнозу шведских экспертов, утечки должны были прекратиться в воскресенье, 2 октября.
Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа на «Северном потоке - 2» возобновилась
© Фото: Командование обороны Дании, РИА Новости
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На газопроводе «Северный поток - 2» возобновилась утечка газа. Об этом сообщает Служба береговой охраны Швеции.

Как уточняется в пресс-релизе, согласно прогнозу, утечки должны были прекратиться в воскресенье, 2 октября, однако это относится к большему выбросу из «Северного потока».

«Меньшая утечка на "Северном потоке - 2" сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров», - говорится в сообщении.

В Службе береговой охраны добавили, что принимаются меры в рамках операции по спасению окружающей среды, так как выброс газа может продолжаться еще некоторое время.

Ранее «Газпром» заявил о прекращении утечек газа и стабилизации давления на поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».

ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Позднее шведские сейсмологи сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. По словам президента России Владимира Путина, к диверсии причастны западные страны. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что известны факты подрыва трубопроводов западными спецслужбами.

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