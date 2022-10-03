МО РФ: на Краснолиманском направлении в районе Славянска уничтожено до 100 военных ВСУ

При этом потери противника на данном направлении за трое суток превысили 900 человек, добавили в российском военном ведомстве.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Вооруженные силы Украины на Краснолиманском направлении у Славянска за сутки потеряли до 100 своих бойцов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также озвучил потери противника за сутки в военной технике - это шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град».

При этом за трое суток общие потери украинской стороны на Краснолиманском направлении превысили 900 военных, а за этот же период на Купянском направлении составили более 500 военных и около 60 единиц военной техники.

В новой сводке о проведении спецоперации на Украине также сказано, что ВС РФ ракетным ударом уничтожили на Артемовском направлении более 260 боевиков и 14 единиц техники ВСУ. В то же время ВСУ сумели вклиниться в глубину обороны на направлении Золотая Балка и Александровка.

На полигонах России сейчас ведется подготовка мобилизованных. Более подробно об этом рассказал в сюжете корреспондент Максим Румянцев.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов