МО РФ: ВСУ сумели вклиниться в глубину обороны на направлении Золотая Балка и Александровка

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Вооруженные силы Украины сумели вклиниться в глубину обороны на направлении Золотая Балка, Александровка превосходящими танковыми подразделениями, заявил на брифинге 3 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники», - сказал он.

Как утверждает представитель российского военного ведомства, ВС РФ также уничтожили пять складов вооружения противника в ДНР и Херсонской области. Между тем общие потери ВСУ на Купянском направлении за трое суток превысили 500 военных.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Утром 21 сентября Путин вновь выступил с телеобращением, в котором объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Более подробно о том, как тренируются в различных регионах России мобилизованные и добровольцы, смотрите в сюжете Максима Румянцева.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов