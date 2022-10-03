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МО РФ: общие потери ВСУ на Купянском направлении за трое суток составили более 500 военных

14:24 03.10.2022
За трое суток общие потери украинской стороны на Краснолиманском направлении превысили 900 военных, добавили в МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Общие потери Вооруженных сил Украины на Купянском направлении за трое суток превысили 500 военнослужащих, заявил на брифинге 3 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за это время уничтожены порядка 60 единиц украинской военной техники, добавил он.

Представитель российского военного ведомства рассказал об ударах в районах Купянска, Двуречной и Куриловки в Харьковской области и перечислил потери противника в живой силе и военной технике. По словам Конашенкова, после этих ударов уничтожены более 140 украинских военных, 19 единиц специальной военной техники.

При этом, за трое суток общие потери украинской стороны на Краснолиманском направлении превысили 900 военных.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Утром 21 сентября Путин вновь выступил с телеобращением, в котором объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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