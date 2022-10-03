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Не жалея боеприпасов: как проходит подготовка мобилизованных на полигонах России

Максим Румянцев
14:01 03.10.2022
По всей России продолжается подготовка тех, кто получил повестку. Кипит работа и в военкоматах. О том, как проходит частичная мобилизация в разных регионах рассказал корреспондент Максим Румянцев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Индивидуальные тренировки с гранатометчиками, стрелками, снайперами проходят на полигоне в Ростовской области. Боевые стрельбы ведутся из всех видов оружия, боеприпасы при этом не жалеются. Каждый в бою должен знать не только свое дело, но и помочь товарищу.

«Все готовы работать, все готовы защищать родину, поэтому никаких тягот и лишений тут нет. Занимаемся, стреляем день и ночь, как говорится», - рассказал мобилизованный Дмитрий.

В Хабаровском крае танкисты восстанавливают навыки под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт. Большинство мобилизованных проходили срочную службу не меньше десяти лет назад. Поэтому в программе не только огневая подготовка, но и инженерно-техническая.

На полигонах Нижегородской области тоже грохот орудий. Перед отправкой в зону спецоперации мобилизованные военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, восстанавливают навыки по эксплуатации военной техники.

В Ленинградской области на полигоне Сертолово Западного военного округа в мотострелковых и танковых подразделениях, укомплектованных мобилизованными, проходят занятия по вождению танков и автомобильной техники, а также огневой подготовке. При формировании подразделений учитывают не только военно-учетную специальность, но и профессию в гражданской жизни.

Редкие минуты отдыха на полигонах помогают заполнять артисты военных творческих коллективов. Такие концерты в воинских частях и соединениях Западного военного округа сейчас проводятся регулярно и будут продолжаться весь период проведения частичной мобилизации. Звучат нестареющие мелодии военных лет и современные песни о самом главном.

Переподготовка проводится и в различных учебных центрах Минобороны по всей стране. В Калининградской области на военном аэродроме Чкаловск мобилизованных военнослужащих провожали ветераны военной службы, представители командования Балтфлота и общественных организаций.

Вместе с призванными из запаса в одном строю добровольцы. Подготовку все проходят по одной программе. В Дагестане провожают очередную команду. Впереди тяжелая мужская работа, но на лицах ни тени волнения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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