МО РФ: установлен маршрут беспилотников, атаковавших корабли ЧФ у Севастополя

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Специалисты Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств провели экспертизу навигационных модулей, извлеченных из беспилотников, которые применялись во время теракта в Севастополе 29 октября. После того, как морские беспилотные аппараты были подняты на поверхность, в них обнаружились модули канадского производства. Также был установлен маршрут, по которому шли устройства.

«По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса. В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе», - говорится в сообщении Минобороны.

Ранним утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщает Министерство обороны России, атакованные корабли ЧФ задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. После совершения теракта российская сторона приняла решение приостановить участие в реализации «зернового соглашения».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов