МО РФ: российская сторона приостанавливает участие в «зерновом соглашении»
Российская сторона приняла решение приостановить участие в реализации «зернового соглашения» из-за попытки совершения киевским режимом теракта у Севастополя. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», - говорится в заявлении ведомства.
Ранним утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщает Министерство обороны России, атакованные корабли ЧФ задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов