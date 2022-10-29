Армия МО РФ: российская сторона приостанавливает участие в «зерновом соглашении» Причиной стала попытка киевского режима совершить теракт против кораблей у Севастополя. © Фото: Jens Büttner,dpa, Globallookpress Читайте нас на: Российская сторона приняла решение приостановить участие в реализации «зернового соглашения» из-за попытки совершения киевским режимом теракта у Севастополя. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», - говорится в заявлении ведомства. Ранним утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщает Министерство обороны России, атакованные корабли ЧФ задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика