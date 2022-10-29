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МО РФ: российская сторона приостанавливает участие в «зерновом соглашении»

17:41 29.10.2022
Причиной стала попытка киевского режима совершить теракт против кораблей у Севастополя.
МО РФ: российская сторона приостанавливает участие в «зерновом соглашении»
© Фото: Jens Büttner,dpa, Globallookpress
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Российская сторона приняла решение приостановить участие в реализации «зернового соглашения» из-за попытки совершения киевским режимом теракта у Севастополя. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», - говорится в заявлении ведомства.

Ранним утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщает Министерство обороны России, атакованные корабли ЧФ задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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