Times: телефон Трасс могли взломать с помощью израильской шпионской программы

Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к переписке политика за последний год.

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Смартфон экс-премьера Британии Лиз Трасс мог быть взломан хакерами с использованием израильской шпионской программы Pegasus. Об этом сообщает газета The Times.

Бывший глава британской спецслужбы MI6 Алекс Янгер заявил, что все устройства, подключенные к сети, могут быть взломаны с помощью данной программы, которая уже использовалась для атак на телефоны глав государств.

«Британские министры не уделяют достаточного внимания безопасности, им необходимо преподавать уроки кибербезопасности», - добавил он.

Ранее британские СМИ утверждали, что хакеры получили доступ к переписке Лиз Трасс за последний год, в том числе к сообщениям, содержащим секретную информацию, деталям переговоров Лондона с ключевыми союзниками.

В четверг, 20 октября, политик подала в отставку. Лиз Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны.

Во вторник, 25 октября, король Англии Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании. Политик вступил в должность после аудиенции с правителем.