Daily Mail: телефон Лиз Трасс взломали хакеры

Сообщается, что хакеры получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с ключевыми международными союзниками.

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Личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс летом взломали хакеры. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Согласно данным издания, к взлому могут быть причастны хакеры из России.

«Они (хакеры - прим. ред.) получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с ключевыми международными союзниками», - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает издание, в «чужие» руки попали переговоры с высокопоставленными международными министрами иностранных дел о ситуации вокруг Украины, включая подробные обсуждения поставок оружия.

Ранее мы рассказывали, почему Лиз Трасс покинула пост премьер-министра Великобритании. Это случилось спустя 44 дня после ее назначения, что стало абсолютным антирекордом в истории Королевства.