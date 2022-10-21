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Daily Mail: Трасс перед уходом в отставку писала друзьям сообщения в четыре часа утра

Виктория Ивашечкина
14:05 21.10.2022
На заседании парламента однопартийцы не стеснялись кричать на премьер-министра страны.
Daily Mail: Трасс перед уходом в отставку писала друзьям сообщения в четыре часа утра
© Фото: Li Ying, XinHua, GlobalLookPress
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Британские СМИ рассказали подробности отставки премьер-министра Лиз Трасс, которые были получены от ее ближайших союзников. По информации Daily Mail, в четыре часа утра политик рассылала им тревожные сообщения, а на заседании парламента однопартийцы не стеснялись кричать на премьера.

«Кажется, она напугана тем, как быстро все происходит. Но она все еще думала, что сможет удержаться. Наутро начали приходить сообщения, и ее настроение изменилось», - прокомментировали ситуацию собеседники издания, пишет RT.

Кроме этого, во время голосования в парламенте по поводу увольнения настроенных против Трасс министров однопартийцы политика обвиняли ее в издевательствах над недовольными. Из-за этого «группа депутатов, призывающих премьер-министра уйти, превратилась в поток».

«На фоне скандальных сцен в вестибюлях для голосования в палате общин в среду вечером было слышно, как депутаты-тори кричали на нее», - также сообщили источники издания.

Накануне политик подала в отставку. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны. При этом Трасс будет занимать должность главы правительства до тех пор, пока в стране не выберут нового премьера. По ее словам, выборы состоятся уже на следующей неделе.

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