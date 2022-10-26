Politico: Украину расстроили планы нового премьера Британии Сунака

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Украинские власти недовольны планами нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сократить военный бюджет страны. Как пишет издание Politico, в первом обращении к нации политик пообещал поставить «экономическую стабильность» в центр повестки дня своего нового правительства и предупредил о предстоящих «трудных решениях» в отношении расходов.

«Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят», - сообщает издание со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Напомним, 25 октября король Англии Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании. Политик вступил в должность после аудиенции с правителем. Сенатор РФ Владимир Чижов в беседе со «Звездой» объяснил, что выстраивать отношения с новым премьером следует исходя из национальных интересов России.