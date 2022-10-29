Байден увидел сходство между нападением на мужа Пелоси и штурмом Капитолия

Джо Байден вспомнил штурм Капитолия и сравнил с ним недавнее нападение на мужа Пелоси. Также он заявил, что республиканцы оперируют ложью и влияют на «не слишком сбалансированных» людей.

© Фото: Ron Sachs, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Джо Байден прокомментировал нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Он сравнил это происшествие со штурмом Капитолия в январе 2021 года, а также сказал, что пропаганда его соперников республиканцев влияет на «не слишком сбалансированных» людей.

«С чего мы взяли, что одна партия может говорить об украденных выборах, о том, что COVID - это афера. Это все ворох лжи, которая может сказаться на людях, которые, возможно, не слишком сбалансированы. Почему мы думаем, что это не испортит политический климат? Хватит значит хватит, хватит», - передает его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что нападавший задавал тот же вопрос, что и сторонники Дональда Трампа, штурмовавшие Капитолий. Он спрашивал: «Где Нэнси?» По информации американских СМИ, он хотел напасть на спикера палаты представителей, однако ее не оказалось дома. Штурмовавшие же задавали этот вопрос, потому что разыскивали Пелоси с целью воспрепятствовать парламентскому утверждению победы Байдена.

Преступник ворвался в дом Нэнси Пелоси с молотком, в результате нападения пострадал ее муж Пол Пелоси. Его отправили в больницу с трещиной в черепе. Сейчас мужа спикера палаты представителей успешно прооперировали, врачи ожидают его выздоровления.