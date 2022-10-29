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Муж Пелоси после нападения перенес операцию из-за трещины в черепе

Марина Крижановская
00:33 29.10.2022
Врачи ожидают его полного выздоровления.
Муж Пелоси после нападения перенес операцию из-за трещины в черепе
© Фото: Ron Sachs ZUMAPRESS.com Globallookpress
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После нападения супруг спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси перенес операцию на черепе из-за образовавшейся там трещины. Также в результате нападения муж Нэнси Пелоси - Пол получил травмы рук. Сообщается, что операция прошла благополучно.

«Пол Пелоси перенес успешную операцию по исправлению трещины черепа и серьезных повреждений правой кисти и рук. Его врачи ожидают полного выздоровления», - приводит РИА Новости заявление офиса Пелоси.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на дом в Сан-Франциско, где проживает со своим мужем спикер американской палаты представителей Пелоси. Под удар злоумышленника попал ее супруг.

Позже, согласно CNN, стало известно, что напавший на Пола Пелоси мужчина пытался связать его, «пока Нэнси не вернется домой». Другой источник отметил, что злоумышленник столкнулся с мужем спикера и кричал: «Где Нэнси? Где Нэнси?» Когда прибыла полиция, нападавший сказал, что «ждет Нэнси».

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