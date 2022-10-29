В ведомстве отметили, что необходимые указания уже даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия.

© Фото: Yulii Zozuliaukrinform, Keystone Press Agency, Globallookpress

В МИД РФ заявили об отсутствии гарантий безопасности участников «черноморской инициативы» из-за действий Киева. В частности, в ведомстве пояснили, что реализация проекта по вывозу украинской сельхозпродукции приостанавливается после атаки украинских БПЛА на корабли Черноморского флота РФ ранним утром 29 октября у Севастополя.

«Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок. Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия», - говорится в официальном сообщении.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российская сторона приняла решение приостановить участие в «зерновом соглашении» из-за действий Киева у Севастополя. Украинские БПЛА атаковали корабли ЧФ, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора».