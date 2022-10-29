МО РФ: подготовкой теракта у Севастополя занимались специалисты Британии

В атаке на российские корабли были задействованы девять БПЛА и семь морских беспилотников.

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В Минобороны РФ сообщили, что подготовкой террористического акта у Севастополя и обучением украинских военных занимались специалисты из Великобритании. Об этом сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В теракте участвовали военнослужащие украинского 73-го специального центра морских операций. Сообщается также, что британцы, помогающие им при подготовке теракта, принимали участие и в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».

Атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда вблизи Севастополя произошла утром 29 октября. Минобороны отмечает, что в теракте было задействовано девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Ранее беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что БПЛА и надводный беспилотный аппарат были уничтожены. В ходе отражения атаки было повреждено стекло в здании художественного колледжа, которое находилось возле акватории Черного моря.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов