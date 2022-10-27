Беспилотник атаковал Балакалавскую ТЭС в Севастополе

© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Ночью на Балакалавскую ТЭС в Севастополе была совершена атака беспилотника. Один из трансформаторов загорелся, однако работники станции ликвидировали возгорание. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием», - сообщил он в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что повреждения трансформатора несущественны. По словам губернатора, при инциденте никто из работников не пострадал.

Сейчас электроснабжение города продолжается в штатном режиме, угрозы нет. Развожаев поблагодарил сотрудников электростанции за слаженную работу и сказал, что большого ущерба удалось избежать благодаря принятым мерам по безопасности. БПЛА сбили с траектории средства радиолокационной защиты.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в результате взрывов было повреждено оборудование Ладыжинской ТЭС. Пострадавших в результате инцидента нет.