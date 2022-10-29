МО РФ: Черноморский флот уничтожил все воздушные цели в ходе отражения атаки дронов у Севастополя

Всего в атаке было задействовано девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Министерстве обороны России проинформировали, что утром 29 октября Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Отмечается, что в общей сложности в атаке было применено девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

«В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены», - сообщил на брифинге официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Ранее стало известно, что Черноморский флот усилит меры противодействия диверсантам в Крыму. Кроме того, Командующий ЧФ Виктор Соколов вручил ряду военнослужащих госнаграды РФ и ведомственные награды Минобороны.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.