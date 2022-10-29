Развожаев сообщил об уничтожении беспилотников у Севастополя
В ходе отражения атаки были уничтожены БПЛА и надводный беспилотный аппарат.
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Системы противовоздушной обороны отразили атаки беспилотников над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Развожаев отметил, что в ходе отражения атаки было повреждено стекло в здании художественного колледжа, которое находилось возле акватории Черного моря.
Ранее на Балаклавскую ТЭС в Севастополе была совершена атака беспилотника. Один из трансформаторов загорелся, однако работники станции ликвидировали возгорание.