В стране и мире Развожаев сообщил об уничтожении беспилотников у Севастополя Алексей Курильченко В ходе отражения атаки были уничтожены БПЛА и надводный беспилотный аппарат. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Системы противовоздушной обороны отразили атаки беспилотников над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали», - написал губернатор в своем Telegram-канале. Развожаев отметил, что в ходе отражения атаки было повреждено стекло в здании художественного колледжа, которое находилось возле акватории Черного моря. Ранее на Балаклавскую ТЭС в Севастополе была совершена атака беспилотника. Один из трансформаторов загорелся, однако работники станции ликвидировали возгорание. Экспертное мнение и аналитика