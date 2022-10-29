Володин предположил причастность США к созданию коронавируса

Он указал на большое количество американских биолабораторий по всему миру.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможной причастности США к появлению коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он указал на то, что по всему миру размещено 336 американских биолабораторий, способных создать такой вирус. Также он привел результаты опроса со своего канала. Оказалось, что 95% респондентов предполагают искусственное происхождение COVID-19.

«ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса», - подчеркнул Володин.

Также он сказал, что США должны компенсировать другим странам ущерб, нанесенный вирусом.

Не только в России высказывается мнение об искусственном происхождении COVID-19. Недавно немецкие ученые заявили, что могут подтвердить факт искусственного создания коронавируса.

Подлили масла в огонь обсуждений и недавние события: в США создали новый высоколетальный штамм COVID-19. Восемь из десяти зараженных им мышей погибли. Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала создание вируса и призвала научное сообщество оценить, насколько законны подобные эксперименты.