В стране и мире Вирус-франкенштейн: зачем американские ученые создали новый высоколетальный штамм COVID-19 Елизавета Потейчук Наталья Жадько На днях вирусологи из Бостонского университета сообщили, что им удалось создать новую мутацию коронавируса с летальностью до 80%. Жертвами эксперимента стали восемь из десяти мышей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Смертоносный вирус, который почти четыре года назад буквально разделил мир на «до» и «после», казалось бы, постепенно отошел на второй план. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пандемия COVID-19 вот-вот закончится, в странах постепенно ослабляют ограничения. Но не тут-то было. На днях вирусологи из Бостонского университета сообщили, что им удалось создать новую мутацию коронавируса с летальностью до 80%. Жертвами эксперимента оказались восемь из десяти мышей. Ученые скрестили белок более легкого штамма «омикрон» с уханьским вариантом вируса. В итоге получилась так называемая «смертоносная химера». Новость вызвала возмущение в мировом исследовательском сообществе. Ведущие ученые Израиля и США назвали такие эксперименты крайне опасными. Кроме того, команда бостонских ученых опубликовала предварительный отчет, в котором объяснила цели исследования. Там сказано, что исследования проводились якобы во имя науки, чтобы улучшить диагностику ковида и быстрее справляться с болезнью. В чистоте эксперимента засомневались в Национальном институте аллергических и инфекционных болезней США. Более того, специалист генной терапии Алина Чан из Института Броуда вовсе заговорила о возможной утечке нового патогена из лаборатории. «Я не уверена, какая была бы официальная реакция, если бы кто-то в лаборатории сообщил, что произошла утечка химерных вирусов», - написала она у себя в Twitter. Страх того, что вирус-франкенштейн выйдет за пределы лаборатории, вполне объясним. Версия, что коронавирус был создан в стенах американской лаборатории, перестала быть конспирологией еще в августе, когда российское Министерство обороны представило доказательства причастности к разработке смертельной инфекции американских военных биолабораторий. Теперь об этом заговорили эксперты ведущего научного журнала The Lancet. «Я возглавлял комиссию по исследованию коронавируса в The Lancet в течение двух лет, и я совершенно убежден, что вирус появился из биолаборатории в США, а не естественным путем. После двух лет интенсивных исследований вируса мне кажется, что это ошибка биотехнологии, а не случайность естественного характера», - отметил председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакс. Вот и группа немецких ученых заявила, что нашла доказательства создания COVID-19 в лабораторных условиях. В геноме вируса исследователи обнаружили так называемые «отпечатки пальцев» - регулярно повторяющиеся элементы. Автор эксперимента Валентин Бруттель объяснил, что именно таким путем создаются искусственные вирусы. Генетический материал собирают и соединяют по цепочке словно из строительных блоков. В местах соединений таких блоков образуется характерный узор. Это и отличает синтетические вирусы от природных. «Большинство специалистов считают, что эта лабораторная утечка произошла из-за недостаточной квалификации специалистов, привлеченных к работе. Сегодня открывается много новых лабораторий, сотни в мире, особенно с подачи Соединенных Штатов Америки», - говорит руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Об этом также предупреждали в Минобороны. В начале специальной военной операции военное ведомство опубликовало схему контроля над украинскими биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к их финансированию причастен инвестиционный фонд Хантера Байдена, сына действующего президента Штатов. «На Украине есть объекты для проведения биологических исследований. На самом деле мы сейчас весьма обеспокоены, что российские силы могут попытаться получить контроль над ними. Мы помогаем украинцам предотвратить и не допустить этого», - отметила заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. В ВОЗ сразу же потребовали от Украины уничтожить опасные патогены. Сотрудники украинских лабораторий попытались замести следы. Инструкцию разослало Министерство здравоохранения Украины во все биолаборатории. А это лишний раз подтверждает попытку скрыть детали своих экспериментов, опасаясь реакции Запада. Ведь даже открытые исследования бостонских ученых многих заставили беспокоиться. Теперь Национальный институт здравоохранения США вынужден инициировать проверку обоснованности действий Бостонского университета. А после ответить на вопрос, ради чего американцы ставят мир под угрозу новой пандемии. Экспертное мнение и аналитика