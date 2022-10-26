Попова призвала проверить законность разработки в США смертоносного штамма COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала сообщения о том, что американские вирусологи разработали штамм коронавируса, летальность которого составляет 80%. По словам главы ведомства, научное сообщество должно дать данным разработкам оценку в рамках конвенций о запрете биологического оружия.

«Проведение таких исследований, которые в результате генно-инженерных изменений вируса ведут к усилению его патогенности, мне кажется, что это вопрос для отдельной оценки научно-экспертным сообществом и оценки в соответствии с конвенцией о биологическом и токсинном оружии. Насколько законно проводить такие исследования в лабораториях и с какой целью, помимо той, которая была объявлена», - заявила Попова.

Напомним, вирусологи из Бостонского университета сообщили, что им удалось создать новую мутацию коронавируса с летальностью до 80%. Жертвами эксперимента оказались восемь из десяти мышей. Ученые скрестили белок более легкого штамма «омикрон» с уханьским вариантом вируса. В итоге получилась так называемая «смертоносная химера».