Трое ученых из Германии сообщили, что на 99,9% вирус Sars-CoV-2 является искусственной, вероятно, манипулируемой копией природного вируса.

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Учение из Германии заявили, что унесший жизни миллионов людей на планете коронавирус - искусственного происхождения. Трое ученых утверждают, что нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19.

Один из немецких профессоров Валентин Бруттель пояснил, что данный вирус на 99,9% искусственная копия природного прототипа.

«В сочетании с другими молекулярными подсказками наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственной, вероятно, манипулируемой копией природного вируса», - приводит его слова RT.

По словам ученых, в геноме Sars-CoV-2 ими был обнаружен своеобразный «отпечаток пальца» для целенаправленных манипуляций. По словам Бруттеля, «это регулярно повторяющийся паттерн в геноме вируса».

Тогда исследователи сравнили геномы известных искусственно созданных вирусов и их естественных «модельных вирусов». Ими было отмечено, что «в естественных вирусах сайты распознавания распределены совершенно случайно».

Ранее сообщалось, что россияне освобождены от сдачи ПЦР-тестов на COVID-19. Теперь по возвращению из других стран непривитые от коронавируса россияне не обязаны сдавать ПЦР-тест на наличие коронавируса.