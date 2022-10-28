Шойгу заявил, что военкоматы продолжат принимать добровольцев и кандидатов на контракт

Министр обороны России заявил, что мероприятия частичной мобилизации в стране завершены, но пополнение войск будет осуществляться за счет добровольцев и контрактников.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что, несмотря на завершение частичной мобилизации в стране, военкоматы продолжат принимать добровольцев и кандидатов на контракт.

«Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», - доложил Шойгу президенту России Владимиру Путину.

По словам Шойгу, 41 тысяча мобилизованных граждан уже принимает участие в спецоперации в составе подразделений. Также, как отметил министр обороны, в военкоматы явились 13 тысяч добровольцев, не ставших дожидаться повестки.

В ответ Владимир Путин выразил благодарность вступившим в ряды ВС РФ мобилизованным и добровольцам.