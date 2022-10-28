Шойгу: 41 тысяча мобилизованных граждан принимает участие в СВО в составе подразделений

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Подготовке резервистов уделено особое внимание, после обучения в район спецоперации направлены 82 тысячи человек, из них 41 тысяча принимает участие в составе подразделений. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в подмосковной резиденции президента Ново-Огарево.

«После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений», - сказал он.

Шойгу отметил, что на полигонах и в учебных центрах 218 тысяч военнослужащих совершенствуют подготовку. Кроме того, сейчас решены проблемы с довольствием, которые были на начальном этапе проведения частичной мобилизации.

Напомним, глава российского оборонного ведомства сегодня доложил Путину о завершении частичной мобилизации. Он отметил, что военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов