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Президент России Владимир Путин выразил благодарность вступившим в ряды ВС РФ мобилизованным и добровольцам.

«Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», - заметил Путин на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе частичной мобилизации в военкоматы обратилось 13 тысяч добровольцев. При этом 41 тысяча мобилизованных граждан уже находится в зоне специальной военной операции в составе подразделений.

Также Шойгу заявил об окончании мероприятий частичной мобилизации в России. При этом, по его словам, новых мобилизационных мероприятий не планируется.