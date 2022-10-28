Армия Армия Армия

Путин выразил благодарность вступившим в ряды ВС РФ мобилизованным и добровольцам

Тимур Шерзад
17:12 28.10.2022
Президент России поблагодарил вступивших в ряды Вооруженных сил за верность долгу, патриотизм и твердую решимость защищать Россию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин выразил благодарность вступившим в ряды ВС РФ мобилизованным и добровольцам. 

«Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», - заметил Путин на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе частичной мобилизации в военкоматы обратилось 13 тысяч добровольцев. При этом 41 тысяча мобилизованных граждан уже находится в зоне специальной военной операции в составе подразделений. 

Также Шойгу заявил об окончании мероприятий частичной мобилизации в России. При этом, по его словам, новых мобилизационных мероприятий не планируется. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:07 Армия
Видео
Шойгу: в ходе частичной мобилизации в военкоматы обратилось 13 тысяч добровольцев
17:09 Армия
Видео
Шойгу: 41 тысяча мобилизованных граждан принимает участие в СВО в составе подразделений
15:50 В стране и мире
На дом Нэнси Пелоси было совершено нападение
13:44 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области
11:52 В стране и мире
Видео
«Своих не бросаем»: Ярошенко рассказал, чем займется в Общественной палате РФ
Популярное
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.