От краха эпохи сверхдержав до спецоперации на Украине: о чем говорил Путин на Валдайском форуме

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Главное политическое событие сегодняшнего дня - общение Владимира Путина с участниками Валдайского форума. Выступление российского президента продолжалось более трех часов. Президент не только обратился к присутствующим с речью, которую как сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков перед заседанием, будут читать и перечитывать, но и ответил на вопросы присутствующих. Их было много и на самые разные темы.

Эрозию самой системы международных отношений эксперты клуба «Валдай» предсказывали последние четыре года. И теперь они вынуждены констатировать - их самые мрачные прогнозы сбываются. О том, куда движется Россия и хватит ли запаса прочности - выдержать противостояние с Западом - больше ста политологов, философов и журналистов из более чем сорока стран мира на пленарном заседании обсуждают лично с главой государства. Свое выступление Владимир Путин начинает с навязываемых Западом правил, которыми пытаются подменить международное право.

«Есть попытка утвердить только одно правило, чтобы вообще имели возможность жить без всяких правил. Вот те самые правила, про которые нам постоянно талдычат», - сказал Владимир Путин.

Так называемая культура отмены - еще один инструмент западных стран, ставший для Запада одним из основных на фоне спецоперации России на Украине. От всемирно признанных деятелей искусства требуют отмежеваться от действующего политического режима. А в противном случае вымарывают их имена из афиш, отменяют концерты и спектакли.

«До сжигания книг в свое время дошли нацисты, а теперь до запретов Достоевского и Чайковского скатились западные радетели либерализма и прогресса. Так называемая культура отмены, а на самом деле - мы уже об этом много раз говорили - отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей - ни в экономике, ни в политике, ни в культуре», - сказал президент РФ, выступая на Валдайском форуме.

С неугодными запад расправляется просто - вводя экономические санкции, а иногда и устраняя неугодных физически.

«Пускай будут экономические и торговые войны, бойкоты, санкции, цветные революции - готовят и проводят разного рода перевороты. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же - даже сказали, сколько денег истратили на переворот. Вообще охамели просто! Не стесняются ничего», - заявил Путин.

В отличие от либеральных ценностей традиционные, за которые ратуют в России, не нужно никому навязывать, говорит Владимир Путин.

На наших глазах, говорит президент, формируется будущее мировое устройство. Этот процесс болезненный, испытания могут занять целое десятилетие. Сложилась в известной степени революционная ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят.

Драматичные изменения, которые переживают сегодня во всем мире, конечно, затронули и Россию, которая стала рекордсменом по введенным против нее санкцям. Но Владимир Путин убежден, уход из России крупнейших западных предприятий лишь пойдет на пользу отечественным производителям.

Решение начать специальную военную операцию по защите Донбасса оказалось неожиданным для большинства населения России, говорит модератор дискуссии Владимиру Путину. Он спрашивает у президента, что стало последней каплей и его к этому подтолкнуло. Президент указал, что одна из причин - государственный переворот на Украине в 2014 году.

Заседание дискуссионного клуба «Валдай» проходит в 60-ю годовщину Карибского кризиса, когда мир как никогда был близок к уничтожению. Россию в последнее время обвиняют в планах использования тактического ядерного оружия. Владимир Путин называет это провокацией. И цель ее настроить против России прежде всего ее союзников. Хотя у них для этого нет никаких оснований.

Реальная опасность сейчас исходит с Украины, где, как недавно выяснилось, решились на провокацию с использованием так называемой «грязной бомбы».

«Это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом. Мы не можем проходить мимо таких вещей», - признается Владимир Путин.

Российский президент вновь заявляет о готовности сесть за стол переговоров с Украиной. Кроме этого Россия готова к сотрудничеству и с западными странами. Но при этом оставляет за собой право развивать собственное оружие. И речь об этом опять же заходит в контексте Карибского кризиса.

На смену эпохи сверхдержав приходит региональное лидерство. А вместо холодной войны XX века эксперты клуба «Валдай» прогнозируют установление холодного мира. А вот каким он будет, сейчас зависит от итогов спецоперации России на Украине, которая стала не причиной, а скорее следствием накопившихся взаимных противоречий.

Более подробно, о чем рассказывал Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» смотрите в материалах Константина Коковешникова.