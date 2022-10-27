Путин заявил, что «мировая власть» желает жить без всяких правил

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«Мировая власть» желает жить без всяких правил, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он напомнил, что на площадке клуба неоднократно шла речь о серьезных сдвигах, которые происходят в мире, рисках, связанных с деградацией мировых институтов, размывании принципов коллективной безопасности, подменой международного права так называемыми правилами.

«Непонятно, кем придуманы, на чем основаны эти правила, что внутри этих правил. Судя по всему, есть только попытка утвердить одно правило - чтобы власть придержащие, я говорю о глобальной власти, имели возможность жить вообще без всяких правил, и все бы им было позволено, все бы сходило с рук, что бы они не делали», - сказал Путин.

Также, по мнению президента, на Западе отсутствует единство, но в последние месяцы западные страны предприняли ряд шагов на обострение.