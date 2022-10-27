Путин: я дал указание Шойгу сообщить коллегам о провокации с «грязной бомбой» на Украине
Президент России Владимир Путин сообщил, что он давал указание министру обороны Сергею Шойгу сообщить иностранным коллегам о том, что Украина готовит провокацию с применением «грязной бомбы». Об этом российский лидер заявил, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Москве.
«Это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом. Мы не можем проходить мимо таких вещей», - заявил Путин.
По словам президента, Украина теперь будет пытаться скрыть следы подготовки провокации перед визитом МАГАТЭ.
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Тема заседания - «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В мероприятии принимают участие эксперты, политики, дипломаты и экономисты из 41 страны.