Путин: я дал указание Шойгу сообщить коллегам о провокации с «грязной бомбой» на Украине

По словам президента РФ, Украина теперь будет пытаться скрыть следы подготовки провокации перед визитом МАГАТЭ.

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Президент России Владимир Путин сообщил, что он давал указание министру обороны Сергею Шойгу сообщить иностранным коллегам о том, что Украина готовит провокацию с применением «грязной бомбы». Об этом российский лидер заявил, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Москве.

«Это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом. Мы не можем проходить мимо таких вещей», - заявил Путин.

По словам президента, Украина теперь будет пытаться скрыть следы подготовки провокации перед визитом МАГАТЭ.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Тема заседания - «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В мероприятии принимают участие эксперты, политики, дипломаты и экономисты из 41 страны.