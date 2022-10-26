Путин: России известно о планах Украины использовать «грязную бомбу»

Президент РФ отметил, что США прислушиваются к просьбам Киева о поставках ядерного оружия.

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России известно о планах Украины совершить провокацию с применением «грязной бомбы». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с представителями совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Известно и о планах использовать для провокаций и так называемую "грязную бомбу"», - заявил Путин.

Также Путин отметил то, как сильно на Украину воздействуют США. На территории страны разворачиваются биолаборатории, киевскому режиму поставляется оружие, а Вашингтон прислушивается к просьба дать Украине ядерные вооружения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с главой МО Франции выразил обеспокоенность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой». С аналогичным заявлением Шойгу обратился к турецкому, британскому и американскому министрам обороны.