В стране и мире Путин заявил, что киевский режим делает все, чтобы замести следы подготовки «грязной бомбы» Игнат Далакян Путин заявил, что киевские власти работают над тем, чтобы замести следы подготовки «грязной бомбы». © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Киев делает все, чтобы замести следы подготовки «грязной бомбы». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Сейчас говорят, МАГАТЭ хочет приехать и проверить ядерные объекты Украины. Мы - за. И как можно быстрее нужно это сделать и как можно шире. Потому что мы знаем, что сейчас киевские власти делают все для того, чтобы замести следы этой подготовки. Они работают над этим», - заявил Владимир Путин. До этого появилась информация, что киевский режим завершил техническую подготовку провокации с применением «грязной бомбы». Как сообщил источник, макет ракеты с радиоактивным зарядом могут взорвать над ЧАЭС. Экспертное мнение и аналитика