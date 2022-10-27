Президент РФ заявил о надежде, что прагматизм восторжествует, и диалог России с подлинным, традиционным Западом, станет важным вкладом в строительство подлинно многополярного миропорядка.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Запад не имеет права требовать принять свои ценности от других.

«Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, но новомодные тенденции в виде десятков гендеров и гей-парадов, то так тому и быть. Пускай делают что хотят. Но на что они не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении», - сказал Путин на пленарном заседании «Валдая».

Он добавил, что в странах Запада идут сложные демографические, политические, социальные процессы. При этом, подчеркнул Путин, Россия в это не собирается вмешиваться.

Президент РФ заявил о надежде, что прагматизм восторжествует, и диалог России с подлинным, традиционным Западом, станет важным вкладом в строительство подлинно многополярного миропорядка.

Также Владимир Путин заявил, что самые разные страны отказывают в требованиях Вашингтону, это уже обыденность.