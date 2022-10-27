Путин заявил, что Запад не имеет права требовать принять свои ценности от других
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад не имеет права требовать принять свои ценности от других.
«Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, но новомодные тенденции в виде десятков гендеров и гей-парадов, то так тому и быть. Пускай делают что хотят. Но на что они не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении», - сказал Путин на пленарном заседании «Валдая».
Он добавил, что в странах Запада идут сложные демографические, политические, социальные процессы. При этом, подчеркнул Путин, Россия в это не собирается вмешиваться.
Президент РФ заявил о надежде, что прагматизм восторжествует, и диалог России с подлинным, традиционным Западом, станет важным вкладом в строительство подлинно многополярного миропорядка.
Также Владимир Путин заявил, что самые разные страны отказывают в требованиях Вашингтону, это уже обыденность.