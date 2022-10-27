Путин заявил, что на Западе нет единства

Владимир Путин заметил, что Запад разжигает войну на Украине, создает провокации вокруг Тайваня и дестабилизирует мировые продовольственный и энергетический рынки.

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Президент России Владимир Путин заявил, что среди стран Запада отсутствует единство.

«Так называемый Запад... ну, условно, конечно. Там нет никакого единства, там очень сложный конгломерат... ну, тем не менее. Скажем там, этот Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял ряд шагов на обострение», - сказал Путин на пленарной сессии «Валдая».

Владимир Путин уточнил, что под этими шагами он имел в виду разжигание Западом войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, а также дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков.

Также президент России, описывая ситуацию в мире в целом, заметил, что «мировая власть» желает жить без всяких правил.

