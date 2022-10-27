В стране и мире Путин обвинил Запад в разжигании войны на Украине и подрыве мировой экономики Ирина Елагина Владимир Путин на Валдайского форуме подверг критике политику коллективного Запада. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме обвинил западные страны в разжигании войны на Украине и дестабилизации мировой экономики. «Так называемый Запад, условно, конечно, там нет никакого единства, все понятно, что это очень сложный конгломерат, но тем не менее, скажем так, что вот этот Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял ряд шагов на обострение. Это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков», - заявил президент на пленарном заседании Валдайского форума. Путин подчеркнул, что экономический кризис стал результатом «системных ошибок западных властей». Экспертное мнение и аналитика