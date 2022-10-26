Правоохранители обыскали машину Собчак: видео

На кадрах видно, как к машине подходят несколько человек. В процессе обыска они проводят съемку салона автомобиля.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/202210261747-tfHd0.html&date=2022-10-26 17:47:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.