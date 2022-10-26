Правоохранители обыскали машину Собчак: видео
Обыски в доме журналистки идут практически весь день.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска дома журналистки Ксении Собчак обыскали также и ее автомобиль. Телеканала «Звезда» публикует кадры обыска.
На кадрах видно, как к машине подходят несколько человек. В процессе обыска они проводят съемку салона автомобиля.
Напомним, обыски в доме Собчак проводятся из-за дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Он подозревается в вымогательствах. По данным СМИ, журналистка находится в Литве. Полиция имела постановление о ее задержании.