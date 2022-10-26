Самолеты Ту-95МС запустили крылатые ракеты в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самолеты Ту-95МС запустили крылатые ракеты в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экспертное мнение и аналитика
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