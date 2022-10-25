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Проезд грузовиков к Керченской переправе на Кубани ограничат с 27 октября

Игнат Далакян
21:01 25.10.2022
Ожидается, что данные меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально значимых товаров.
Проезд грузовиков к Керченской переправе на Кубани ограничат с 27 октября
© Фото: Serguei Fomine Russian Look Globallookpress
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Проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

«Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Согласно документу, с 00.00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовых автотранспортных средств, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу», - передает сообщение РИА Новости.

Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Ожидается, что данные меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к Керченской переправе и ускорить доставку социально значимых товаров.

Ранее свою работу возобновила Керченская паромная переправа. До этого она была приостановлена из-за опасных погодных условий.

До этого мы рассказывали, как Керченская паромная переправа выручает людей после теракта на Крымском мосту. Для тех, кто не смог сразу попасть на судно для переправки на другой берег, были организованы пункты обогрева и полевую кухню.

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