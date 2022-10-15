Из-за непогоды в Керчи приостановили паромную переправу
Из-за опасных метеоусловий в Керчи приостановили паромное сообщение.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Из-за опасных метеоусловий власти Крыма приостановили паромное сообщение в Керчи. МЧС республики объявил штормовое предупреждение из-за усиления порывов северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.
«Работа переправы приостановлена по метеоусловиям. Сильный ветер», - приводит РИА Новости комментарий единой дежурной диспетчерской службы Керчи.
Напомним, что после разрушения из-за теракта Крымского моста Керченская паромная переправа стала единственным вариантом для грузового сообщения с Крымом.