Работа Керченской паромной переправы возобновилась
Паромное сообщение в Керчи было приостановлено из-за опасных метеоусловий.
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Керченская паромная переправа возобновила свою работу. Напомним, что паромное сообщение в Керчи было приостановлено из-за опасных метеоусловий.
«По нашим данным, переправа работает», - сказали РИА Новости в диспетчерской службе.
МЧС по республике Крым объявило штормовое предупреждение из-за усиления порывов северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, в результате чего паромная переправа в Керчи приостановила работу.