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Замминистра транспорта Суханов ушел в отставку

Алексей Курильченко
17:03 24.10.2022
По данным РБК, Суханов покинул свой пост из-за теракта на Крымском мосту.
Замминистра транспорта Суханов ушел в отставку
© Фото: Минтранс РФ
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об освобождении от должности заместителя министра транспорта Александра Суханова, который курировал вопросы транспортной безопасности, в том числе и на Крымском мосту. Указ опубликован на сайте правовой информации.

«Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», - говорится в тексте указа.

Ранее агентство РБК сообщило, что Суханов принял решение покинуть свой пост из-за теракта на Крымском мосту.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Президент России Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.

Ранее ФСБ и Следственный комитет России установили организатора взрыва, им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Более того, стало известно, что взрывное устройство для подрыва Крымского моста было отправлено из порта Одессы еще в начале августа.

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