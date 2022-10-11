Покореженные рельсы: свежие кадры повреждений на Крымском мосту после взрыва

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В Сети опубликовали свежие кадры последствий взрыва на Крымском мосту. Судя по ним, повреждения получил железнодорожный переход, на котором во время инцидента сгорели цистерны. Ролик демонстрирует сгоревшие цистерны и покореженные рельсы пострадавшего моста.

В настоящее время известно, что легковые машины и поезда возобновили движение по мосту меньше чем через сутки после взрыва. В ближайшие дни пойдут и большегрузы, меры безопасности серьезно усилены. Съемочная группа «Звезды» также пересекла Крымский мост на машине и поезде в обе стороны.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Президент России Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.