Суд в Москве арестовал троих россиян, обвиняемых во взрыве на Крымском мосту

Фигуранты дела были заключены под стражу до 8 декабря.

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Басманный суд Москвы арестовал троих граждан России - Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых - обвиняемых по уголовному делу о взрыве на Крымском мосту.

«Постановлением суда в отношении Былина, Антипова и Тяжелых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря 2022 года», - цитирует «Интерфакс» слова пресс-службы суда.

Уточняется, что всем фигурантам было предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Все трое - граждане России, уточнили в суде.

В четверг, 13 октября, киевский районный суд Симферополя арестовал первых пятерых фигурантов дела: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злоба и Артура Терчаняна.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия, частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.

Позже Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России установили организатора взрыва, им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Более того, стало известно, что взрывное устройство для подрыва Крымского моста было отправлено из порта Одессы еще в начале августа.