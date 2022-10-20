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РБК: замглавы Минтранса покинет пост после теракта на Крымском мосту

Виктория Ивашечкина
10:47 20.10.2022
Утверждается, что об отставке может быть объявлено до конца этой недели.
РБК: замглавы Минтранса покинет пост после теракта на Крымском мосту
© Фото: Министерство транспорта РФ
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Замминистра транспорта Александр Суханов, который курирует вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, покинет свой пост. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник, близкий к Минтрансу.

Утверждается, что причиной ухода стал взрыв на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября. Другой источник агентства, близкий к министерству, это подтверждает, называя ту же причину.

О готовящемся увольнении Суханова знают федеральный чиновник и источник в одной из структур, подведомственных Минтрансу. Сообщается, что об отставке может быть объявлено до конца этой недели.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Президент России Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста. 

Ранее ФСБ и Следственный комитет России установили организатора взрыва, им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Более того, стало известно, что взрывное устройство для подрыва Крымского моста было отправлено из порта Одессы еще в начале августа.

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