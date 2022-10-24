В Британии назвали имя нового премьер-министра

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Новым премьер-министром Великобритании станет бывший глава Министерства финансов Риши Сунак, также он станет главой правящей Консервативной партии. Об этом заявил председатель руководящего комитета партии Грэм Брейди. Сунак стал единственным кандидатом - лидер палаты общин Пенни Мордонт снялась с гонки.

Ожидается, что Сунак возглавит партию в понедельник. Он станет первым этническим индийцем на посту премьера за всю историю Соединенного Королевства.

Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку 20 октября. Она занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны. При этом Трасс будет занимать должность главы правительства до тех пор, пока в стране не выберут нового премьера.

Ранее британские СМИ запустили онлайн-трансляцию, во время которой демонстрировался стол, где находились фото Трасс и салат-латук. Букмекеры в шутку предлагали делать ставки, «следя за их гонкой». После комментариев политика под видео появилась подпись «Салат пережил Трасс».