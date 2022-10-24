Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Британии

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Риши Сунак имеет все шансы стать премьер-министром Великобритании. Он остался единственным кандидатом на этот пост и автоматически стал лидером предвыборной гонки. Об этом сообщил комитет правящей Консервативной партии.

«Новым премьером Британии стал Риши Сунак», - процитировало РИА Новости заявление консерваторов.

Ранее сообщалось, что бывший министр финансов Британии Риши Сунак принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы партии консерваторов и премьер-министра вместо Лиз Трасс, ушедшей в отставку после 44 дней работы на Даунинг-стрит.