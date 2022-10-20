Трасс в нокауте: как британский овощ «одержал победу» над премьером
Салат-латук одержал победу в «гонке» с премьером Британии Лиз Трасс, следует из трансляции газеты Daily Star, которая велась в YouTube. Политик на 45-й день своего срока в качестве главы правительства заявила об уходе с этого высокого поста.
Ранее издание писало, что в Британии букмекеры предложили делать ставки на то, что Трасс покинет свой пост через 35 дней. Это то время, за которое разлагается салат-латук.
Но уже спустя шесть дней после запуска трансляции «гонки» между британским премьером и овощем Трасс сделала заявление об уходе. Сейчас в ролике с названием «Салат пережил Трасс» - перевернутый снимок Трасс, помещенный в черную рамку. Рядом расположен салат в светлом парике на фоне британских флагов.
Эта ситуация вдохновила британцев на создание огромного количества мемов в Сети, которое с каждой минутой только продолжает расти.