Власти Кременчуга сообщили о взрыве в городе

© Фото: Pavlo Palamarchuk, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

В городе Кременчуг Полтавской области был слышен звук, похожий на взрыв. Об этом сообщил мэр Виталий Малецкий. По его словам, объявлена воздушная тревога.

«Прошу всех находиться в укрытиях! Ожидаем официальную информацию от ОВА!», - написал чиновник в Telegram.

Напомним, в ночь на воскресенье в Кировоградской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу. Также предупреждение выпустили в Киеве.

Напомним, российские военные начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который организовали и осуществили украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в различных регионах страны объявляется ежедневно.