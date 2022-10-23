Власти Кировоградской и Полтавской областей объявили воздушную тревогу

В Полтавской области также предупредили о возможном ракетном ударе.

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Власти Кировоградской и Полтавской областей заявили о воздушной тревоге в регионах. Сообщения появились в Telegram-каналах губернаторов Андрея Райковича и Дмитрия Лунина.

«Внимание! Кировоградская область — воздушная тревога!», — написал Райкович.

Аналогичное сообщение с предупреждением о возможном ракетном ударе опубликовано Луниным.

Ранее в компании «Укрэнерго» сообщили, что 22 октября был нанесен ракетный удар по энергетическим объектам магистральных сетей в западных регионах страны. Согласно сообщению, масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который организовали и осуществили украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в различных регионах страны объявляется ежедневно.