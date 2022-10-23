Власти Кировоградской и Полтавской областей объявили воздушную тревогу
Власти Кировоградской и Полтавской областей заявили о воздушной тревоге в регионах. Сообщения появились в Telegram-каналах губернаторов Андрея Райковича и Дмитрия Лунина.
«Внимание! Кировоградская область — воздушная тревога!», — написал Райкович.
Аналогичное сообщение с предупреждением о возможном ракетном ударе опубликовано Луниным.
Ранее в компании «Укрэнерго» сообщили, что 22 октября был нанесен ракетный удар по энергетическим объектам магистральных сетей в западных регионах страны. Согласно сообщению, масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который организовали и осуществили украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в различных регионах страны объявляется ежедневно.