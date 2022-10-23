В стране и мире Власти Киева объявили воздушную тревогу Сергей Лебедев Жителей города призвали проследовать в укрытия. © Фото: Okla Michal CTK Globallookpress Читайте нас на: Власти Киева объявили в городе воздушную тревогу. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба столичной администрации. «Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», - говорится в предупреждении. Напомним, что накануне вечером воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Полтавской областях. Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который организовали и осуществили украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в различных регионах страны объявляется ежедневно. Экспертное мнение и аналитика