Власти Киева объявили воздушную тревогу
Жителей города призвали проследовать в укрытия.
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Власти Киева объявили в городе воздушную тревогу. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба столичной администрации.
«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», - говорится в предупреждении.
Напомним, что накануне вечером воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Полтавской областях.
Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который организовали и осуществили украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в различных регионах страны объявляется ежедневно.