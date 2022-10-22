Власти призвали киевлян готовиться к зиме без тепла и света

Украинские чиновники рассчитывают на мобильные котельные, которые будут использовать для обогрева.

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Киев рискует остаться без тепла и света этой зимой. С таким заявлением выступил заместитель председателя городской администрации Петр Пантелеев. С его слов, есть вероятность веерных отключений отопления на несколько дней или недель.

«Такая вероятность есть <...> Мы планируем свою деятельность с учетом того, что такие случаи будут. Мы к этому готовимся», - приводит РИА Новости слова Пантелеева.

Вооруженные Силы РФ начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который организовали и осуществили спецслужбы Украины. С тех пор воздушная тревога в различных регионах Украины объявляется ежедневно.

Ранее в «Укрэнерго» сообщила, что сегодня, 22 октября, был совершен ракетный удар по энергетическим объектам магистральных сетей в западных регионах страны и масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Отмечается, что специалисты НЭК смогут приступить к восстановлению пораженных объектов после того, как спасатели ликвидируют последствия ракетных попаданий. Также сообщается, что для снижения нагрузки на сети были вынуждено применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.