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Охота за двумя зайцами: почему Запад настойчиво ищет иранский след в атаках БПЛА на Украине

Алексей Самолетов
19:28 23.10.2022
За последние две недели точечными ударами ракет и российских боевых беспилотников, уничтожено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yevhen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Официальный Тегеран снова разозлил власти США и Украины. Там почему-то решили, что беспилотники «Герань-2», которые сейчас наводят ужас на всю Украину и успешно уничтожают энергетические объекты, поставляются в Россию из Ирана. В Москве такие поставки никогда не подтверждали. Вашингтон грозит Тегерану санкциями, а Киев - разрывом  дипотношений.

Только за последние две недели точечными ударами ракет и тех самых «летающих мопедов», уничтожено около 40% энергетической инфраструктуры на территории, подконтрольной Киеву. Разрушены склады с американскими боеприпасами, казармы с наемниками, линии электропередач и теплоэлектростанции. Киев, без всяких доказательств, заявил, что Иран поставляет России вооружение.

«В связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России я вношу на рассмотрение президента предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном. Украина никогда не занимала антииранскую позицию, но после того, как Иран стал участником <...> на нашей территории, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию», - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

При этом, Кулеба забыл напомнить, что официальный Киев уже восемь лет уничтожает жителей Донбасса и Луганщины при помощи западного вооружения и наемников из-за рубежа.

Международная реакция появилась сразу же. Генсек ООН заявил, что на Украину в срочном порядке отправляются специалисты, которые установят, какими именно дронами российская армия бьет по украинской инфраструктуре. При этом, на слова российских и иранских представителей ни Киев, ни Брюссель никак не реагируют.

«Цель наших западных коллег ясна - они пытаются убить двух зайцев разом, оказать давление на Россию и Иран, используя надуманный предлог. Они пытаются отвлечь внимание международного сообщества от собственной вовлеченности в украинский конфликт. Вы все видели сообщения о передаче западного оружия, которое позволяет Киеву атаковать тыловые районы, убивать гражданских в российских регионах», - объяснил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

На все претензии в свой адрес, относительно беспилотников, официальные иранские лица отвечают, что не поставляют оружие России, но коллективный Запад такой ответ не устраивает.

О том, как власти США и Киева безуспешно пытаются найти иранский след в атаках российских беспилотников и о грязных методах этих поисков – в репортаже Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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